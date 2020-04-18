- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 942 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، لتسجل رقماً قياسياً جديداً للزيادة اليومية في عدد المصابين، ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 5992.
وقالت الوزارة، في بيان، إن غالبية الحالات الجديدة لحاملي "تصاريح العمل" الذين يعيشون في مساكن العمال الأجانب، فيما سجلت 11 وفاة بالمرض حتى الآن.
وأصبح ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بسنغافورة إلزامياً اعتباراً من الثلاثاء، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر 942 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.