942 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

السبت 18 أبريل 2020

أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، لتسجل رقماً قياسياً جديداً للزيادة اليومية في عدد المصابين، ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 5992.



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وقالت الوزارة، في بيان، إن غالبية الحالات الجديدة لحاملي "تصاريح العمل" الذين يعيشون في مساكن العمال الأجانب، فيما سجلت 11 وفاة بالمرض حتى الآن.

وأصبح ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بسنغافورة إلزامياً اعتباراً من الثلاثاء، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".