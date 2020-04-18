ارتفاع إصابات كورونا في اليابان لـ10 آلاف

السبت 18 أبريل 2020

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف حالة، السبت، بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء البلد بهدف إبطاء انتشار الفيروس.



وناشد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المواطنين، الجمعة، البقاء في المنازل بعد ارتفاع قياسي في عدد الحالات الجديدة في العاصمة طوكيو ومخاوف من فشل الخدمات الصحية في المناطق الريفية التي يقطنها الكثير من كبار السن.

Advertisements

كما تم تمديد حالة الطوارئ لسائر أنحاء اليابان بعدما كانت تشمل سبع مناطق في البداية.

وتوفي أكثر من 200 شخص بالفيروس في اليابان، لكن طوكيو لا تزال المنطقة الأكثر تضررا، وأعلنت تسجيل 201 حالة إصابة جديدة، الجمعة، فقط وهو رقم قياسي جديد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن طوكيو سجلت 181 إصابة جديدة، السبت.