اليمن.. حريق هائل يلتهم احد اشهر محلات المفروشات بسيئون

السبت 18 أبريل 2020

نشب حريق هائل، في محل مفروشات معروف بمدينة سيئون بوادي حضرموت، إثر ماس كهربائي.



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وقال شهود عيان للواقعة، إن النيران نشبت في إحدى المحلات بسيئون - نتحفظ على ذكرها حفاظا على مشاعر المالكين - وعلى الفور باشر رجال الدفاع المدني إخماد الحريق دون سقوط ضحايا.

وأكدت مصادر محلية، ان سبب الحريق ماس كهربائي، فيما لم تعرف الخسائر المالية حتى كتابة هذا الخبر.