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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حريق هائل يلتهم احد اشهر محلات المفروشات بسيئون والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
نشب حريق هائل، في محل مفروشات معروف بمدينة سيئون بوادي حضرموت، إثر ماس كهربائي.
وقال شهود عيان للواقعة، إن النيران نشبت في إحدى المحلات بسيئون - نتحفظ على ذكرها حفاظا على مشاعر المالكين - وعلى الفور باشر رجال الدفاع المدني إخماد الحريق دون سقوط ضحايا.
وأكدت مصادر محلية، ان سبب الحريق ماس كهربائي، فيما لم تعرف الخسائر المالية حتى كتابة هذا الخبر.
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