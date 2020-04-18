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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتجاوز 139 ألف مصاب بكورونا والوفيات نحو 4200 والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
وصل عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 139 ألف و900 حالة بحلول بعد ظهر اليوم السبت، مقارنة بأكثر من 136 ألف و900 حالة في نفس التوقيت أمس الجمعة.
ووصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 4249 حالة مقارنة بـ4020 حالة في نفس التوقيت أمس، وذلك وفقا لتحليل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث الأرقام التي أبلغت بها الولايات الألمانية.
ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، فقد تعافى نحو 85 ألف و400 شخص من مرض كورونا، ويتوقع الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكبر من العدد المعلن في ألمانيا كما في دول أخرى.
وسجلت ولاية بافاريا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بما يزيد على 37 ألف و200 حالة، ووفيات بـ1226 حالة على الأقل، تلتها ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 29 ألف و100 حالة إصابة ووفيات بـ862 حالة على الأقل، ثم بادن فورتمبرج بأكثر من 27 ألف و300 حالة ووفيات بـ922 حالة على الأقل.
وفيما يتعلق بمعدل الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان، حافظت بافاريا على أكبر معدل بـ9ر284 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما بلغ متوسط هذا المعدل في عموم ألمانيا 3ر168 حالة.
غير أن معدل إجراء اختبارات الكشف عن المرض بالنسبة لعدد السكان، يختلف من ولاية إلى أخرى.
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