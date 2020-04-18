شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في روسيا وبلجيكا والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 قالت روسيا، السبت، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصا بعد تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة.

وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة. Advertisements وذكر المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا إن موسكو، التي أصبحت بؤرة تفشي كورونا في روسيا وأول منطقة روسية تفرض إجراءات العزل، سجلت 2649 حالة إصابة جديدة و21 وفاة. وفي بلجيكا، سجلت 290 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة البلجيكية إن العدد الإجمالي لحالات الوفيات في البلاد بلغ حتى الآن 5453 حالة وفاة.

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