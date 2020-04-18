شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: على الصين وقف "سلوك التنمر" في بحر الصين الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

دعت الولايات المتحدة الصين اليوم السبت إلى وقف "سلوك التنمر" في بحر الصين الجنوبي، وعبرت عن القلق من تقارير عن "إجراءات استفزازية" من جانب الصين ضد أعمال تطوير متعلقة بالنفط والغاز في المياه المتنازع عليها.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إقليمية أمس الجمعة إن سفينة مسح حكومية صينية اقتربت من سفينة استكشاف تديرها شركة ماليزية للنفط في تلك المياه.

وقبل أيام، وعندما كانت سفينة المسح هايانغ ديجي8 قبالة فيتنام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن السفينة كانت تقوم بأنشطة عادية واتهم المسؤولين الأمريكيين بالإساءة لسمعة بكين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني اليوم السبت "الولايات المتحدة قلقة من التقارير التي تتحدث عن تكرار الإجراءات الاستفزازية من جانب الصين ضد أعمال تطوير (تتعلق) بالنفط والغاز في مياه متنازع عليها مع دول أخرى".

وأضافت "فيما يتعلق بهذه الواقعة، يتعين على (الصين) أن توقف سلوك التنمر وأن تكف عن الانخراط في هذا النوع من النشاط الاستفزازي والمزعزع للاستقرار".