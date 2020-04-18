شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر مواطنيها من فحوص كورونا غير المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

حذر جون نيوتن المنسق الوطني لبرنامج فحص فيروس كورونا في بريطانيا اليوم السبت البريطانيين من شراء اختبارات غير معتمدة للأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل عليها وقد تعرض الناس للخطر.

وتحاول بريطانيا، مثل غيرها من البلدان المتضررة من جائحة كورونا، إيجاد طريقة لفحص المواطنين بهدف معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس وأصبحت لديهم مناعة الآن. لكن العلماء لم يتوصلوا بعد لوسيلة يُعتمد عليها ويمكن إنتاجها على نطاق واسع.

وحذر نيوتن من شراء الفحوص غير المعتمدة عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي أو بالجملة لفحص الموظفين في الشركات.

وقال نيوتن في بيان أصدرته وزارة الصحة "من فضلكم لا تشتروا أو تستخدموا أي فحوص غير معتمدة ... ربما لا يمكن الاعتماد عليها للهدف المرجو وقد تعطيكم قراءة خاطئة وتعرضكم أنتم أو أسركم أو الآخرين للخطر".