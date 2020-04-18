ولايات أميركية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق

واشنطن ـ د ب أ: أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية جريج أبوت أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيتم تخفيف بعض القيود. وقال أبوت إن الولاية ستبدأ العمل وسيعمل قطاع التجزئة ، بما سيسمح لأعمال التجزئة غير الأساسية بالعمل عبر جمع الطلبات وتوصيلها. وسيعاد فتح حدائق بالولايات مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي غدا الاثنين، وسيتم تخفيف القيود على خدمات الرعاية الصحية غير الأساسية الأسبوع المقبل. وذكر أبوت في كلمة متلفزة إننا “نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد 19 قد نتجاوزه قريبا”. وقال إننا “أظهرنا أننا نستطيع السيطرة على فيروس كورونا”. وفي ولاية مينيسوتا، أعلن حاكمها أن ملاعب الجولف والأنشطة الأخرى التى تمارس فى الأماكن المفتوحة سيتم السماح بها، بينما أعلنت فيرمونت تخفيف القيود على الإنشاءات والأعمال الخارجية.

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