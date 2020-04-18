قوات الوفاق الليبية تستهدف مواقع لقوات حفتر

جامعة الدول العربية تدعو لوقف الاقتتال

طرابلس ـ وكالات: قالت قوات حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، إن مقاتلاتها استهدفت آليات ومواقع لمليشيات خليفة حفتر في قاعدة الوطية الجوية. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو في بيان صحفي أمس إن “سلاح الجو الليبي قصف قبل قليل آليات مسلحة وموقع تمركز لميليشيات حفتر في قاعدة الوطية الجوية”. وامس الاول قال مصطفى المجعي المتحدث باسم “قوات بركان الغضب”، التابعة لحكومة الوفاق، إن حالة الهدوء سادت محاور العاصمة طرابلس وأضاف المجعي أن قوات بركان الغضب تعمل في الوقت الراهن على السيطرة على كافة المنطقة الغربية بما فيها قاعدة الوطية الجوية. وأوضح أن قاعدة الوطية العسكرية ذات أهمية عسكرية كبرى، خاصة أنها كانت تستخدم لتنفيذ ضربات عسكرية ضد قوات بركان الغضب والأحياء المدنية “بحسب وصفه”، طيلة الأيام الماضية، إلا أن الطلعات الجوية التي نفذتها قوات بركان الغضب على القاعدة طيلة الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على مدى قدرتها.

بدورها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق وما تعرف بـ”قوات الشرق الليبي”. وعبرت الأمانة العامة، في بيان أصدرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق الاستعداد للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة. وأكدت الحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنماية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء ليبيا على النحو الذي نادى به أكثر من مرة الأمين العام أحمد أبو الغيط. كما أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، جراء استمرار القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطني حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي.