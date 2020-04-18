الأجسام المضادة قد لاتحمي من الفيروس .. و300 ألف إفريقي عرضة للموت

ـ السعودية تسجل 1132 حالة جديدة وتعزل حيين جديدين بالاحساء

ـ إصابات وحالات تعافي جديدة في الكويت وقطر والبحرين

ـ الإمارات تجري أكثر من 24 ألف فحص

ـ العراق يرفع الحظر جزئيا ومصر تثني على فعالية عقار أفيجان الياباني

ـ 30 إصابة جديدة في السودان وتونس تمدد الحظر

ـ مساعدات طبية روسية الى سوريا مع تسجيلها إصابات جديدة

ـ وفاة فلسطينية من القدس وإسرائيل تغلق قريتين

ـ وفيات ومصابون بالجيش الإيراني ووفاة 7 آلاف في دور رعاية أميركية

ـ بريطانيا تزيد التمويل للأبحاث وتحذر من الفحوص غير المعتمدة

ـ استقرار حالات الإصابة في إيطاليا و إسبانيا تسعى إلى مواءمة البيانات

ـ مؤشرات إيجابية في فرنسا وارتفاع المصابين في ألمانيا وتركيا

ـ روسيا تتجه للاستعانة بالجيش وفحوصات إجبارية للعاملين بووهان الصينية

ـ أدنى إصابات يومية في كوريا الجنوبية و10 آلاف إصابة في اليابان

ـ 1349 حالة جديدة بإندونيسيا وسنغافورة وتايوان تخضع 700 بحار للحجر

ـ (الدرونز) لاعتقال مخترقي العزل برواندا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في إفادة مساء امس الاول إن منظمة الصحة العالمية غير متأكدة مما إذا كان وجود أجسام مضادة في الدم يعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال ريان أيضا إن الأجسام المضادة حتى لو كانت فعالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن أعدادا كبيرة من الأشخاص طوروها وبدأوا في توفير ما يسمى “بمناعة القطيع” للسكان. من جهة أخرى، حذرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة من تعرض نحو 300 ألف شخص لخطر الموت بفيروس كورونا. وذكر تقرير للجنة بعنوان “فيروس كورونا 19: حماية الأرواح والاقتصادات الأفريقية”، أن النظم الصحية الهشة في أفريقيا يمكن أن تشهد تكاليف إضافية بسبب الأزمة المتزايدة التي أسفرت حتى الآن، عن إصابة أكثر من 16 ألف أفريقي وحصدت حياة أكثر من 800 شخص حتى وقت إطلاق التقرير. وقالت فيرا سونغوي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن القارة السمراء معرضة لهذا الوباء بشكل خاص لأن 56% من سكانها الحضريين يتركزون في الأحياء الفقيرة أو المساكن غير الرسمية و 34% فقط من الأسر الأفريقية لديها إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين. وحتى إعداد الخبر، أصيب نحو مليوني و270 ألف شخص حول العالم بالمرض وتوفي أكثر من 155 ألف مصاب بالفيروس.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 1132 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 8274 حالة. فيما، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إضافة حيين جديدين بمدينة الإحساء شرق المملكة الى منع التجول على مدار 24 ساعة.وفي دولة الكويت أعلنت وزارة الصحة شفاء 22 من المصابين بفيروس كورونا، كما نوهت بتسجيل 93 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1751 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في قطرد إلى 4663. كما نوهت الوزارة بأنه تم شفاء 49 حالة من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة فى مملكة البحرين عن تعافي 15 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، كما أظهرت بيانات حديثة على موقع الوزارة عن تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد المصابين إلى 1019 حالة، منها 3 حالات تحت العناية، و1016 مستقرة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراءها أكثر من 24 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، تعتزم خلية الأزمة العراقية رفع حظر التجوال بشكل جزئي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة ليلا. بدورها، أثنت مصر على فعالية عقار “أفيجان” الياباني، حيث أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أن له تأثيرات جيدة تحققت بالفعل على مرضى فيروس “كورونا”. مضيفا أنه “في حالة نجاحه سيتم استيراد المادة الخام من اليابان، وسيتم بدء تصنيعه محليا في مصر”. وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية للإصابات، كما سجلت 9 حالات وفاة. في السياق، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 وفيات. الى ذلك، قال بيان للرئاسة في تونس إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي فيروس كورونا. كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 2564. وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووصول دفعة مساعدات طبية من روسيا. من جهتها، قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا إن منظمة الصحة العالمية أكدت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المنطقة في وقت سابق هذا الشهر بعد فحص عينات من المتوفى في العاصمة دمشق. وفي فلسطين أعلن المتحدث باسم الحكومة تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القدس لامرأة في السبعينات من عمرها وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث حالات. كما تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا. بدورها، قررت اسرائيل إغلاق قريتين لمدة اسبوع بعد تشخيص 81 حالة اصابة بالفيروس القاتل.

دوليا، توفي 7 آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، طبقا لتقرير صادر عن صحيفة “نيويورك تايمز” مساء أمس الاول. وطبقا للحصيلة الصادرة عن الصحيفة التي شملت مختلف أنحاء الولايات الأميركية ، فقد انتشر الفيروس إلى أكثر من 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى. وفي إيران، أعلن المساعد التنسيقي للجيش الأدميرال حبيب الله سيارى، عن وفاة 3 جنود، وإصابة 160 عنصرًا بالفيروس. في حين قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في لتصل إلى 5031 شخصا. وصرح بأن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 80868 حالة. من جهتها، تسعى حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للتعجيل بإنتاج لقاح وأدوية للفيروس، حيث أعلنت تشكيل قوة عمل من مجموعة شركات للأدوية من أجل الوصول إلى لقاح مضاد للفيروس وعلاج له، إلى جانب 250 مليون جنيه إسترليني تم التعهد بها لتمويل البحث عن لقاح. كما حذر جون نيوتن المنسق الوطني لبرنامج فحص فيروس كورونا في بريطانيا من شراء اختبارات غير معتمدة للأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل عليها وقد تعرض الناس للخطر.

وفي إيطاليا، زادت وفيات الجائحة 575 حالة، بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق. بدورها، سجلت إسبانيا 585 حالة وفاة جديدة ارتفاعا من 551 في الليلة السابقة لكن لا تزال هذه الأرقام تقل كثيرا عن ذورة الوفيات في أبريل. وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستسعى إلى مواءمة عمليات جمع البيانات من 17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي. الى ذلك، قال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا إن إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم التاسع على التوالي ليصل إلى 6027، وهو أقل عدد منذ الأول من أبريل. وذلك في مؤشر على أن حالة العزل التي جرى فرضها منذ شهر تؤتي ثمارها. وفي المانيا أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3609 حالات إلى 137439 حالة فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة. من جهتها، قالت وزارة الصحة التركية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 4353 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 126 حالة وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1769 شخصا. وفي روسيا طلب الرئيس فلاديمير بوتين من وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات حول إمكانية استخدام وسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وسجلت روسيا حتى أمس أكثر من 36ألف إصابة و3057 حالة وفاة. وفي الصين، تم إصدار أوامر بإخضاع أي شخص يعمل في وظائف معينة لها علاقة بالخدمات في مدينة ووهان لفحص فيروس كورونا إذا كان يريد مغادرة المدينة. وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة. في السياق، أفادت كوريا الجنوبية بتسجيل 18 حالة إصابة جديدة، وهي أدنى قفزة يومية لها منذ 20 فبراير.وفي اليابان، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف بعد أيام من تمديد حالة الطوارئ لتشمل سائر أنحاء البلد بهدف إبطاء انتشار الفيروس. الى ذلك، سجلت إندونيسيا 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرق آسيا. كما أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد امس لتسجل رقما قياسيا جديدا للزيادة اليومية في عدد المصابين. بدورها، قالت حكومة تايوان إنها ستخضع 700 من أفراد البحرية للحجر الصحي بعد تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة كانوا في بعثة نوايا حسنة لدولة بالاو في المحيط الهادي. بدورها، تستخدم رواندا طائرات مسيرة لإعلام سكان العاصمة كيجالي بإجراءات العزل العام المفروضة بهدف احتواء تفشي الوباء وللمساعدة أيضا في الإمساك بأولئك الذين ينتهكون تلك الإجراءات.