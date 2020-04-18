العراق: سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من بغداد

بغداد ـ وكالات: سقط صاروخان امس بالقرب من شركة آسيوية، في حي جنوب شرق العاصمة العراقية، بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان بأن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية. وأكدت الخلية، أن الصاروخين لم يسفرا عن خسائر تذكر. وكانت السلطات العراقية، أعلنت في الرابع من الشهر الجاري، استهداف موقع شركة هالبرتون النفطية الأمريكية بمدينة البصرة بصواريخ كاتيوشا، مضيفة أن القوات الأمنية تلاحق العناصر التي نفذت الهجوم. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان :”القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية”.

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