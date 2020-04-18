حماس تطلب قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” طلبت قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف قدري أبو بكر في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة نظمته وزارة الإعلام أن هناك “حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي 5000 أسير فلسطيني موزعين على 23 سجنا منها 22 داخل الخط الأخضر (إسرائيل) وسجن عوفر داخل أراضي 67 (الضفة الغربية)”. وأوضح أبو بكر أنه لم يتم التشاور مع الهيئة فيما يجري الحديث حوله من صفقة لتبادل المعتقلين بين حركة حماس وإسرائيل. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “هناك بعض الأطراف والوسطاء اتصلوا بالحركة، واستوضحوا منّا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها”. وأضاف في تصريحات منشورة على الموقع الرسمي للحركة “ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحا حقيقيا لهذه المسألة، ونحن نتمسك بما عندنا حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا، ويدفع الثمن المطلوب للتوصل لصفقة تبادل”.

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