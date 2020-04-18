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مغردون: قطر تستعدي الخليج باتفاقاتها مع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عد مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاتفاق الجديد الذي وقعته قطر مع إيران لتعزيز تعاون البلدين في مجال الطاقة استعداء جديدا لدول الخليج، حيث يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات مع طهران.

واتفق وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان ووزير الصناعة والتجارة القطري علي بن أحمد الكواري، على التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمارات، خلال اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بين اردكانيان والكواري، والذي نظم إثر إرجاء اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، الذي كان من المقرر عقده في طهران، بسبب تفشي فيروس كورونا،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الإيراني، إن جميع الوثائق والمسودات اللازمة لطرحها والمصادقة عليها في اللجنة المشتركة جاهزة من جانب إيران، وسيتم البحث بشأنها مع الجانب القطري للوصول إلى الاتفاق النهائي من قبل الطرفين قبل انعقاد اللجنة المشتركة.

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واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في أول فرصة ممكنة بعد الخروج من ظروف تفشي فيروس كورونا ومتابعة الأهداف المنظورة في اللجنة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على بحث ومناقشة الوثائق بين البلدين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، وكذلك تعيين مندوبين مفوضين لمتابعة الأمور ذات الصلة.

وأشاد وزير الطاقة الإيراني بالمساعدات الطبية القطرية لإيران في ظروف تفشي فيروس كورونا، فيما أعرب وزير الصناعة والتجارة القطري عن استعداد بلاده للتعاون اللازم في هذا المجال مع إيران.

ودشن مغردون في وقت سابق هاشتاقات «قطر تخون الخليج» و»الإرهاب القطرى الإيرانى»، والتي اعتلت القائمة الأكثر تداولا لموقع تويتر، وقال أحد المغردين «قطر تواصل الغدر بالأمة العربية مع إيران وتجدد الخيانة باجتماعات واتفاقيات من أجل دعم الإرهاب»، واستغرب البعض تكتم قناة الجزيرة التابعة لقطر، والتي اشتهرت بإثارة الفتنة عن تفاصيل مهمة في الاجتماعات، وعدم تركيزها على العلاقات بين إيران وقطر، مما عده البعض دليلا واضحا على ازدواجية القناة وعدم مصداقيتها».