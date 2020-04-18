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طهران تتجاهل التحذيرات وتستأنف نشاطها الاقتصادي

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طهران تتجاهل التحذيرات وتستأنف نشاطها الاقتصادي
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجاهلت إيران التحذيرات الصحية، واستأنفت العاصمة الإيرانية طهران الأنشطة الاقتصاية أمس، بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة المستجد، برئاسة حسن روحانى.

ووفقا لقرار روحانى سيحضر ثلثا الموظفين فى الأجهزة التنفيذية بأماكن العمل، وسيواصل ثلث الموظفين العمل عن بعد، وستبقى المقاهي والمسابح وصالونات التجميل والمراكز التجارية مغلقة.

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وطالب روحانى، وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى، بتقديم تقرير شامل للجنة مكافحة الوباء يحتوي على نقاط القوة والضعف لقرار استئناف الأعمال الأقل خطورة فى المحافظات الإيرانية.

واستؤنفت الأنشطة الاقتصادية فى المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 الأسبوع الماضى، فيما عدا طهران التى استؤنف العمل فيها أمس، وذلك بالتزامن مع تطبيق خطة تباعد ذكي قررتها وزارة الصحة الإيرانية، بينما نددت وسائل إعلام إيرانية فى السابق بالخطة التى رأت أنها لا جدوى منها فى ظل التزاحم الشديد في المواصلات العامة.

وأعرب قائد عمليات مواجهة كورونا على رضا زالي، عن مخاوفه من احتمالية تفشي الفيروس عبر وسائل النقل العام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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