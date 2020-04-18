كورونا يضرب 160 جنديا من الجيش الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

في الوقت الذي أعلن فيه عن إصابة 160 جنديا من الجيش الإيراني تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد أمس 5 آلاف شخص، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن حصيلة وفيات فيروس كورونا زادت 73 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتصل إلى 5031 شخصا، مشيرا إلى أن الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية. وأكد أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.

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وأعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إصابة 160 شخصا من بين كوادره بالفيروس المستجد ووفاة واحدة. وأشار خلال حديث تلفزيوني إلى وفاة شخصين آخرين.

وأكد وجود وفيات بسبب كورونا بين جنود «الخدمة الإجبارية في الجيش»، لافتا إلى أن هؤلاء المتوفين الثلاثة من الكادر الإداري.

وأفاد تقرير برلماني الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكثر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة، فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين ثمانية وعشرة أمثال العدد الرسمي.