ماريو عون: المستشفيات الحكومية استردت ثقة الناس

رأى مقرر لجنة الصحة النيابية وعضو تكتل لبنان القوي ماريو عون أن ما يعيشه لبنان اليوم بظل ازمة كورونا هو أمر جيد، داعيا لعدم الإفراط بالتفاؤل، لأن لبنان ينتظر وصول المجموعات الثانية من المغتربين.
واضاف في حديث تلفزيوني: "سنقوم بما يجب أن نقوم به لكي نبقى نسيطر على الوضع الصحي كما نقوم اليوم، ونتأمل ان نستمر بالإيجابية لكي نتمكن أن نكون من اوائل الدول التي تخرج من الأزمة تدريجيا وتعود للحياة، ونتأمل ان نزيد من الفحوصات بكميات كبيرة على عينات عشوائية وكل هذا سيكون بفضل المساعدات التي تأتي الى لبنان".
واشار عون الى أن المستشفيات الحكومية استردت ثقة الناس وأصبحت مجهزة بطريقة جدية للقيتام بواجباتها.
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