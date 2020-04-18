ماريو عون: المستشفيات الحكومية استردت ثقة الناس

رأى مقرر ​لجنة الصحة النيابية​ وعضو تكتل ​لبنان​ القوي ​ماريو عون​ أن ما يعيشه لبنان اليوم بظل ازمة ​كورونا​ هو أمر جيد، داعيا لعدم الإفراط بالتفاؤل، لأن لبنان ينتظر وصول المجموعات الثانية من المغتربين.

واضاف في حديث تلفزيوني: "سنقوم بما يجب أن نقوم به لكي نبقى نسيطر على الوضع الصحي كما نقوم اليوم، ونتأمل ان نستمر بالإيجابية لكي نتمكن أن نكون من اوائل الدول التي تخرج من ​الأزمة​ تدريجيا وتعود للحياة، ونتأمل ان نزيد من الفحوصات بكميات كبيرة على عينات عشوائية وكل هذا سيكون بفضل المساعدات التي تأتي الى لبنان".

واشار عون الى أن ​المستشفيات الحكومية​ استردت ثقة الناس وأصبحت مجهزة بطريقة جدية للقيتام بواجباتها.