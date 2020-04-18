أفادت معلومات صحفية عن أن محلة القياعة في صيدا، شهدت ​مسيرة​ لعدد من أبنائها الذي جابوا شوارعها وهم يهتفون "بدنا ناكل، بدنا نعيش، ما بدنا حجر صحي"، مطالبين بتخفيف اجراءات التعبئة العامة "لنفتح محلاتنا ونكسب قوتنا اليومي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة في القياعة في صيدا: بدنا ناكل ما بدنا حجر صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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