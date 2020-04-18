جامعة الروح القدس ومستشفى سيدة المعونات الجامعي ينجحان بتصنيع جهاز تنفس اصطناعي

أعلنت ​جامعة الروح القدس​ – ​الكسليك​، بالشراكة مع ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ في جبيل عن "النجاح في الانتهاء من عملية تصنيع جهاز تنفسي اصطناعي يحترم المعايير الدولية ويمتثل للمواصفات الهندسية والطبية، وذلك لدعم جهود مكافحة ​فيروس كورونا​، وتم إطلاق هذا الجهاز في قسم العناية الفائقة في المستشفى وجرى الشرح عن كيفية تصنيعه وعمله وفعاليته".

وعمد كل من رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم ورئيس مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب ​وسام الخوري​ ومكتب نائب رئيس ​الجامعة​ للشؤون الأكاديمية وشركة Technica International ، ممثلة برئيسها الأستاذ ​انطوان حداد​ على دعم تصميم هذا الجهاز وتأمين الميزانية المطلوبة لجهة التنفيذ والاختبار. ويكمن الهدف الأساسي لهذا المشروع في مساعدة ​المجتمع اللبناني​ لتخطي هذا الفيروس الذي يهدد حياتنا، ويتميز التصميم المطروح بكونه منتج محلي وسهل التصنيع، وقادر أن ينقذ حياة إنسان، ويقدّم حلّاً متكاملًا إذ يغطي جميع الجوانب الصحية والتقنية".



