- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت جامعة الروح القدس – الكسليك، بالشراكة مع مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل عن "النجاح في الانتهاء من عملية تصنيع جهاز تنفسي اصطناعي يحترم المعايير الدولية ويمتثل للمواصفات الهندسية والطبية، وذلك لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، وتم إطلاق هذا الجهاز في قسم العناية الفائقة في المستشفى وجرى الشرح عن كيفية تصنيعه وعمله وفعاليته".
وعمد كل من رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم ورئيس مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب وسام الخوري ومكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وشركة Technica International ، ممثلة برئيسها الأستاذ انطوان حداد على دعم تصميم هذا الجهاز وتأمين الميزانية المطلوبة لجهة التنفيذ والاختبار. ويكمن الهدف الأساسي لهذا المشروع في مساعدة المجتمع اللبناني لتخطي هذا الفيروس الذي يهدد حياتنا، ويتميز التصميم المطروح بكونه منتج محلي وسهل التصنيع، وقادر أن ينقذ حياة إنسان، ويقدّم حلّاً متكاملًا إذ يغطي جميع الجوانب الصحية والتقنية".
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الروح القدس ومستشفى سيدة المعونات الجامعي ينجحان بتصنيع جهاز تنفس اصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.