جوزيف أبو فاضل: الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن هدر المال العام

أكد الباحث والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ أن "الحكومات المتعاقبة في ​لبنان​ تتحمل مسؤولية هدر ​المال​ العام، حيث أن ​مصرف لبنان​ كان يمول ​الدولة​ عدا ​الفيول​ و​سلسلة الرتب والرواتب​".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "مصرف لبنان أعطى الحكومات، وأقرت بقوانين من ​مجلس النواب​، على سبيل المثال، أعطى ​الحكومة​ 5 مليار و500 مليون ​دولار​ ب​موازنة​ عام 2018، وأعطاها 4 مليار دولار في موازنة 2019، وأعطى 3 مليار دولار لموازنة 2020".

وأوضح أنه "مع الحكومات المتعاقبة التي كانت تصرف تلك المبالغ المُعطاة من مصرف لبنان ببزخ على المشاريع والرواتب والهدر والصفقات والسمسرات".