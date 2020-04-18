أعلنت وزارة الصحة العامة، أن جولة الوزير حمد حسن اليوم على مراكز استشفائية في عكار والبقاع، أتت في وقت تواصل اوزارة "استعداداتها للمرحلة المقبلة، حيث مضت قدما في مرحلة زيادة عدد الفحوصات، وقامت فرق طبية تابعة للوزارة في إجراء فحوصات PCR لعينات عشوائية من بعلبك وزحلة وطرابلس وعكار، بعدما تم إجراء فحوصات مماثلة في العاصمة بيروت ومنطقتي جبل لبنان والجنوب".
وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن نتائج هذه الفحوصات "ستساعد في التثبت من إمكان حصول عدوى مجتمعية وإصابات غير معلن عنها، بهدف تحديد مسار الوباء في لبنان، وتقرير الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة القريبة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: مزيد من الفحوصات لعينات عشوائية لتحديد مسار وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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