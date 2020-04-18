وزارة الصحة: مزيد من الفحوصات لعينات عشوائية لتحديد مسار وباء كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، أن جولة الوزير ​حمد حسن​ اليوم على مراكز استشفائية في عكار و​البقاع​، أتت في وقت تواصل اوزارة "استعداداتها للمرحلة المقبلة، حيث مضت قدما في مرحلة زيادة عدد الفحوصات، وقامت فرق طبية تابعة للوزارة في إجراء فحوصات PCR لعينات عشوائية من ​بعلبك​ وزحلة و​طرابلس​ وعكار، بعدما تم إجراء فحوصات مماثلة في العاصمة ​بيروت​ ومنطقتي جبل ​لبنان​ و​الجنوب​".

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن نتائج هذه الفحوصات "ستساعد في التثبت من إمكان حصول عدوى مجتمعية وإصابات غير معلن عنها، بهدف تحديد مسار الوباء في لبنان، وتقرير الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة القريبة المقبلة".