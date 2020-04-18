قوى الأمن: على المواطنين التنبه من عمليات احتيالية الكترونية جديدة

حذرت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من "عمليات احتيالية الإلكترونية جديدة يقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين حيث يتم إيهام المستهدف بأن المقرصن يراقبه خلال قيامه بتصفح مواقع ايباحية، وأنه قام بتنزيل برنامج يتيح له تشغيل الكاميرا الخاصة بحاسوب الضحية او هاتفه وتسجيل ​فيديو​ لصالحه ثم يرسل لهم كلمة السر القديمة الخاصة به لإهامه بتمكنه من خرق حساباته، علماً ان الحصول عليها سهل وغير سرّي بتاتاً، ثم يبتز الضحية عبر الطلب بإرسال قيمة معينة من العملة الرقمية"، مهددا بـ"نشر مضمون المفترض والتسبب بفضيحة".

ودعت المديرية من المواطنين، "لأخذ الحذر وعدم الخضوع للمقرصن فليس لإمكان اي احد خرق الاجهزة والهواتف في هذا الإطار، وفي حال التعرض لمثل هذه الأعمال يرجى التواصل مع مكتب ​مكافحة الجرائم​ المعلوماتية على الرثم 293 293 01".