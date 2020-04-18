الشيخ العيلاني: وحدها المقاومة التي عرفت جيدا اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ ان "​مجزرة قانا​ أثبتت للعالم أجمع ان العدو الصهيوني هو عدو للإنسانية ولم يراع القوانين الدولية ولم يعترف بحصانة وحماية دولية للمدنيين بل دفعه إجرامه لإرتكاب هذه الجريمة البشعة واستهدف المدنيين الأبرياء من ​الأطفال​ والنساء والشيوخ الذين لجؤوا الى مركز للقوات الدولية في بلدة قانا، ووحدها ​المقاومة​ التي عرفت جيدا ​اللغة​ الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني ألا وهي لغة القوة".

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