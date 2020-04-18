الصمد يدعو أهالي الضنية للحيطة والحذر بعد ظهور إصابة ثانية بكورونا

دعا النائب ​جهاد الصمد​، جميع أهالي ​الضنية​ إلى "الحيطة والحذر بعد ظهور إصابة ثانية ب​فيروس كورونا​ في المنطقة"، وحثهم على "الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة القصوى، وعدم الإختلاط في هذه المرحلة، والحرص على عدم حصول تجمعات في البلدات والقرى، حتى لا يتكرر تفشي الفيروس عندنا مثلما حصل في أقضية" أخرى.

وإذ طالب في بيان، الذين اختلطوا مع المصاب ب"التشدد في إجراءات الحجر الصحي المنزلي، بغض النظر عن النتائج"، حض على "نشر الوعي بين المواطنين، والتعامل مع كل شخص مشتبه باصابته أو مصاب بإنسانية، وعدم التشهير به".

ونوه الصمد ب"النشاط الكبير الذي يبذله ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، وشكره "لإرساله فريقا طبيا إلى الضنية للكشف على المواطنين وأخذ عينات في ​المستشفى الحكومي​ للأشخاص الذين يحتمل إصابتهم بالفيروس، من أجل التأكد من حالاتهم الصحية ونشر الطمأنينة بينهم"، متمنيا على المواطنين "التعاون مع الفريق الطبي المرسل من ​وزارة الصحة​، وتسهيل مهمته، حرصا على صحة وسلامة الجميع".