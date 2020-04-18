رئيس إتحاد نقابات الأفران: قرار عدم توزيع الخبر اتخذ من اجل عدم الذهاب للإضراب العام

لفت رئيس إتحاد نقابات الأفران ​علي إبراهيم، في حديث تلفزيوني، ان "قرار عدم التوزيع اتخذ من اجل عدم الذهاب الى الاضراب العام في الافران"، مؤكداً ان "الصالات مفتوحة من اجل شراء الخبر من الافران، والنقابة ليس لديها اي حلول لهذه الازمة، وانما الحلول تقع على عاتق وزير الاقتصاد في ​الحكومة​".

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