مستشفى سيدة لبنان – جونية: لربط مستحقات المستشفيات المستقبيلة بسعر الصرف عند تسديدها

أعلنت ​مستشفى سيدة لبنان​ – ​جونية​، في بيان، عن "شكرها ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ على مبادرتهم التي ستساهم في دفع جزء من المستحقات المتراكمة للمستشفيات"، متأملة من ​الدولة​ ان "تجد حلاً نهائياً لوضع القطاع الاستشفائي باقرارمشروع لتعديل ​التعريفات الاستشفائية​ وربط مستحقات ​المستشفيات​ المستقبيلة بسعر الصرف عند تسديدها، و استكمال هذا الملف الحساس، اذ ان ما تحقق حتى اليوم في فترة قياسية، يجعلنا نأمل في امكانية الاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية في هذه الظروف الضاغطة، وفي تعاون أفضل بيننا وبين الدولة، لما في ذلك من اثر ايجابي لانقاذ القطاع الاستشفائي قبل انهياره بالكامل".

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