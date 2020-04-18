وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة إلى مطار بيروت الدولي

وصلت شعلة النور المقدسة من ​كنيسة القيامة​ في ​القدس​ عن طريق قبرص عير طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني إلى ​مطار بيروت الدولي​.

وأشار النائب السابق مروان ابو فاضل إلى أنه اتصل بالبطريرك يوحنا العاشر، حيث قام يوميا بالإتصال مع كنيسة قبرص، لكي يتأمن وصول الشعلة إلى لبنان، وكلمنا ​الجيش اللبناني​ والعماد جوزيف عون، وحصل تعاون لتأمين الوصول بسلام، متوجها بالشكر إلى جميع الآباء الموجودين، واتصلت بهم جميعاً وشكرتهم على جهودهم، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة إتخذ القرار بالإتيان بالشعلة إلى لبنان.

وأشار النائب نقولا نحاس أن تضيئ هذه الشعلة أيامنا وتوجه بالشكر لجميع من ساهم في إتمتم وصول الشعلة إلى لبنان.

أما وزير الأشغال ميشال نجال فقدم "الشكر كذلك إلى جميع من شارك وسعى بإحضار الشعلة، مبدياً سعادته بشكل كبير للمشاركة في استقبال ​الشعلة المقدسة​، واعتبر أن جوهر الأديان واحد، داعياً للترفع عن الخلافات والتعاون والتكافل لقيامة الوطن وبناء وطن جديد معطاء ومتميز".