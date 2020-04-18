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تجمع في ساحة النور رفضا للغلاء وارتفاع سعر الدولار

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أفادت معلومات صحفية عن أن محتجين تجمعوا في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور"، رفضا لارتفاع سعر صرف ​الدولار​ ووصوله إلى أكثر من 3000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء السلع الغذائية، ورددوا هتافات تطالب باسترداد ​الأموال المنهوبة​ ووضع حد لانهيار ​الليرة​ ومحاسبة التجار الجشعين، وتأمين الحد الأدنى من العيش بكرامة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع تفشي فيروس الذي حصد أرواح 21 شخصاً وأكثر من 660 مصاباً على الأراضي اللبنانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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