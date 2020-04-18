الجيش الإسرائيلي يستعين بروبوت لسحب أكياس غريبة من خراج ميس الجبل

أفادت معلومات صحفية عن أن قوات ​الجيش الاسرائيلي​ استقدمت آلة روبوت تقوم حاليا بسحب ثلاثة أجسام غريبة موضوعة داخل أكياس نايلون زرقاء اللون، بالقرب من الفتحة في السياج التي لاحظها جنود العدو في منطقة الجدار- خراج بلدة ​ميس الجبل​، فيما تقدمت قوة من ​الجيش الإسرائيلي​ وتمركزت خلف ساتر ترابي بالقرب من السياج التقني، مع تحليق ل​طائرة​ استطلاع في أجواء المنطقة المذكورة.

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