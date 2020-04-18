سلطات إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بكورونا مع تراجع عدد الإصابات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، عن تسجيل 482 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.

وأشار مدير مكتب الحماية المدنية في ​إيطاليا​ أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إلى أن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 482 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 575 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر إيطاليا ​الدولة​ الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.