سلطات كندا تسجل 96 وفاة جديدة وتغلق حدودها مع أميركا شهرا إضافيا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن تسجيل 96 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1250 إلى 1346 حالة. ويشير هذا الرقم غلى تراجع لافت في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 202 حالتين.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس الجمعة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، عن إغلاق الحدود بين كندا و​الولايات المتحدة​ شهرا إضافيا كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.