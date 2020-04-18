النشرة: إعادة افتتاح كافة المهن التجارية بسوريا وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​، ان "​السلطات السورية​ ستمدد ​حظر التجول​ المفروض في جميع المحافظات من ​الساعة​ السابعة والنصف مساء الى السادسة صباحا خلال ​شهر رمضان​ وفي اطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فايروس ​كورونا​، ووافقت على إعادة افتتاح كافة المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم او يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الاحد الى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة".

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