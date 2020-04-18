الدفاع الروسية: سلمنا هذا الأسبوع أكثر من 31 طنا من المواد الغذائية إلى السلطات السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، بأن ​الجيش الروسي​ سلم هذا الأسبوع أكثر من 31 طناً من المواد الغذائية إلى السلطات المحلية، في المناطق الخاضعة للحكومة السورية"، مشيراً الى "توزيع 750 سلة من المواد الغذائية بوزن إجمالي 6.075 طن على المدنيين في محافظة اللاذقية، وفي الفترة من 14 نيسان 2020 حتى الآن، تم توزيع 31.346 طن من ​المساعدات الغذائية​ بشكل إجمالي".

ولفت المركز الى ان الجانب الروسي في سوريا "قام بتنفيذ ألفين و420 فعالية إنسانية، وخلالها تم تسليم وتوزيع أكثر من 4 آلاف و21 طنا من المواد الغذائية و​المياه​ المعبأة والمواد الأساسية على المواطنين السوريين".