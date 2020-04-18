الأزهر: تطبيق قرارات الأعلى للجامعات على كليات القاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: قررت جامعة الأزهر، تطبيق ما اتخذه المجلس الأعلى للجامعات من قرارات تتعلق بإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020. وأشارت في بيان لها مساء اليوم السبت، أنه وجاري وضع الضوابط والآليات والإعلان عنها لاحقًا بما يناسب جامعة الأزهر.

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