بالصور- تجهيز "فندق عزل" ضمن الخطة البديلة لمواجهة كورونا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، لتخصيص "فندق عزل" بمدينة العاشر من رمضان؛ ضمن الخطة البديلة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وتفقد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أحد الفنادق التابعة لقطاع التعليم الخاص بمدينة العاشر من رمضان؛ لدراسة إمكانية استغلاله ضمن الخطة البديلة، موضحًا أن الخطط البديلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع الخطط الاستراتيجية والسيناريوهات المختلفة لمواجهة أية مستجدات بشأن الفيروس.

وأوضح مسعود، أن الفندق يضُم 4 طوابق علوية، تسع لـ140 سريرًا، فيما جرت مناقشة الإمكانات المتاحة والاحتياجات اللازمة لتجهيز الفندق حال تخصيصه لعزل الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، ضمن الخطة البديلة، مع توفير غرف للفريق الطبي، والمعمل، والأشعة، وعيادة الكشف، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أنه حال تجهيز الفندق بالتجهيزات اللازمة ضمن الخطة البديلة، سيُعد المكان الثالث بالمحافظة؛ بعد الاستقرار على مكانين بمدينة الزقازيق، في ظل توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة أن يكون المكان الثالث بمدينة العاشر من رمضان.