للقضاء على "خفافيش الحزانية".. محافظ القليوبية يعلن خطة المكافحة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى حل "مشكلة الخفافيش"، بالتنسيق والتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في استجابة فورية لشكاوى مواطني قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مركز شبين القناطر.

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أنه جرى إرسال لجنة من المحافظة، والطب البيطري، والزراعة، لمعاينة المنزل المهجور مقر الخفافيش، والمكون من 5 طوابق، "بدروم وأرضي و3 طوابق".

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش (آكله الفاكهة)، متمركزة في الطابقين الثاني والثالث علوي، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر من اتجاه علمي.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات عاجلة منها: "غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقا تامًا، ووضع ألواح خشبية لإحكام الغلق تمامًا، ورش المنزل بالكامل بالمواد الكيميائية المناسبة، وتطهير المنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة".