إصابة 3 أطباء في مستشفى بنها الجامعي بكورونا.. والجامعة تصدر بيانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور طارق عيسوي، مدير عام مستشفي بنها الجامعي، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات إيجابية من الأطباء بفيروس كورونا المستجد، بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى.

وقال، في بيان رسمي، إن "الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إيجابية الحالات لفيروس كورونا".

وأشار "عيسوي"، إلى أنه "جرى على الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض، وعمال، وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام لإجراء تحاليل وأشعة مقطعية لهم للاطمئنان عليهم".

وأضاف أنه جرى الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين، للاطمئنان عليهم، وحتى الآن لم تظهر أي أعراض على أحد منهم، موضحًا أن الجامعة أجرت تعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية، وأماكن الأطباء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على العاملين والمترددين على المستشفى الجامعي.

