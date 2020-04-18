وزير الخارجيّة الجزائري السابق رمطان لعمامرة يعلن سحب موافقته على منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

وكالات- أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة أمس، الخميس 16 أفريل 2020، سحب موافقته على قبول منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، عن لعمامرة قوله "أعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)".
وعزا لعمامرة سبب عزمه الاتصال كي يشكر غوتيريش مرة أخرى على إختيار شخصه، "وإبلاغه سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه، والتي أبديتها يوم 7 مارس الماضي".
وتابع "يبدو أن المشاورات التي يقوم بها غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وفي مارس ذكرت وسائل إعلام جزائرية ودولية أن الأمين العام للأمم المتحدة يتجه نحو تعيين رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا له في ليبيا، خلفًا لغسان سلامة الذي إستقال من المنصب الشهر الماضي.
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