كندا تسجل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم السبت، تسجيل 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة نشرتها السبت، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس

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كورونا في البلاد من 1250 إلى 1346 حالة.

ويشير هذا الرقم غلى تراجع لافت في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 202 حالتين.

كما ذكرت وكالة الصحة أن

العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس الجمعة.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، غلق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهرا إضافيا كإجراء احترازي لمنع انتشتار فيروس كورونا المستجد.