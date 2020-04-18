سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، أقل حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع المؤشر العام خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 540 حالة فقط.
وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده السبت، بارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولاية خلال اليوم الماضي بـ540 حالةجديدة، لتصل إلى نقطة 13362 بعد أن كانت على مستوى 12822 مساء أمس الجمعة.
ويمثل هذا الرقم تراجعا ملموسا في معدل الوفيات اليومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل مننوعها منذ 1 أبريل.
وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 17316 إلى 16967، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات يبقى عند معدل 2000 حالة يوميا.
وأشار حاكم الولاية، تعليقا على هذا الرقم: "لسنا في مرحلة الذروة، ونحن الآن على نفس المستوى الذي كنا عليه في أواخر مارس، عندما بدأ الارتفاع. يعني لم نعد في مرحلة الذروة".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تسجل أقل ارتفاع يومي لوفيات كورونا منذ أول أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.