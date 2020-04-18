أوزبكستان تمدد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا

قالت حكومة أوزبكستان، اليوم السبت، إنها قررت تمديد الإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد حتى العاشرمن مايو.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي فيالعاشر من أبريل.
وأغلقت حكومة طشقند كل المقاطعات وبعض المدن الكبرى وكذلك بعض الشركات، كما أمرت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للعمل أو لشراء الحاجات الضرورية.
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