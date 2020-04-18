الجزائر تمدد الحجر الصحي

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأصدرت الحكومة قرارا بتمديد إجراءات الحجر الصحي، وبقية التدابير الاستثنائية والاحترازية 10 أيام أخرى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "تجديد العمل بنظامالحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020".
وأشار المكتب في البيان، إلى أن الإجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.
وبموجب القرار يظل الحجر الصحي العام المفروض على محافظة البليدة التي باتت بجانب العاصمة بؤرة للوباء بعد تسجيلها 628 إصابة، والحجر الجزئي على 9 محافظات من الساعة 14.00 مساء بتوقيت غرينيتش حتى 6.00 صباحا، إضافة إلى فرض الحجر الجزئي على جميع محافظات البلاد الـ58، من الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش إلى السادسة صباحا.
وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.
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