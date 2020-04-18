الأمم المتحدة ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا لمواجهة كورونا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أن شحنة من المساعدات الطبية في طريقها لليبيا لمواجهة وباء كورونا.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في خبر نقلته (بوابة أفريقيا) الليبية، أنه بفضل التنسيق الممتاز بين السلطات الليبية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فإن رحلةالمنظمة الدولية للتضامن ضد (كوفيد-19 )، في طريقها إلى ليبيا ضمن مجموعة من الرحلات تشمل 95 دولة، حاملة المواد الطبية والمعدات الضرورية.
المستجد، ذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبى لمكافحة الأمراض تسلم 65 عينة للكشف عن فيروس "كورونا" منها 64 عينة سلبية وعينة واحدة إيجابية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، منها 37 حالة نشطة، و11 حالة تم شفاؤها، وحالة وفاة واحدة.
وكان المركز الليبي لمكافحة الأمراض،أعلن أمس الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
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