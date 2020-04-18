47 قاصرًا يصلون إلى ألمانيا من مخيمات اللاجئين في اليونان

وصل نحو 50 لاجئًا قاصرًا من المخيمات في الجزر اليونانية إلى ألمانيا صباح اليوم السبت، عبر مطار هانوفر، في إطار برنامج أوروبي لتوزيع نحو 1600 طفل.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان: "وصل 47 طفلًا ومراهقًا غير مصحوبين في الطائرة من أثينا إلى هانوفر (سكسونيا السفلى) هذا الصباح"، مضيفا، أنه سيتم إيواء هؤلاء في سكسونيا السفلى لفترة حجر

صحي تستمر أسبوعين قبل توزيعهم على المناطق الأخرى في البلاد.

وكان هؤلاء القاصرون المتحدرون من أفغانستان وسوريا وإريتريا، يعيشون في مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية ليسبوس وساموس وخيوس.

وأعرب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، عن "سروره" السبت باستقبال أول دفعة من الأطفال غير المصحوبين "رغم العوائق الشديدة التي

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فرضتها أزمة فيروس كورونا "، كما افاد انهم خضعوا جميعًا قبل مغادرتهم للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتعهدت ألمانيا استقبال 350 طفلًا على الأقل في إطار البرنامج الأوروبي الهادف إلى إعادة توزيع 1600 طفل غير مصحوب من اليونان في دول أوروبية أخرى.

ونقلت أول مجموعة مؤلفة من 12 طفلًا، هم سوريان وعشرة أفغان، من المخيمات اليونانية الأربعاء إلى لوكسمبورج.

وبين الدول الأخرى المشاركة في برنامج إعادة التوزيع، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا وصربيا وسويسرا.