الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال حتى 29 أبريل



قرر عبد العزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم السبت، تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، ومجمل التدابير الوقائية حتى 29 إبريل الجاري، بسبب فيروس الكورونا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بادر عبد العزيز جراد، الوزير الأول لتجديد العمل بنظام الحجر

Advertisements

الصحي الحالي، ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام حتى يوم 29 إبريل الجاري.

ووفقا لآخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية أمس، فقد تم تسجيل 2418 مصابا، و364 متوفيا، بسبب فيروس الكورونا.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة

36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 إبريل الجاري، تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم.

