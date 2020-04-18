السعودية تفرض منع التجوال في حيين بالأحساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجوال والدخول والخروج من وإلى حيي الفيصلية والفاضلية بمحافظة الأحساء، شرق المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة في بيان صدر اليوم عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجوال فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضح أنه يسمح لسكان الحيين بالخروج من منازلهم لتلبية الاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً إلى الثالثة عصراً، مع استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وأهاب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

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