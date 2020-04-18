إيطاليا تسجل عدداً قياسياً من حالات التعافي من كورونا

سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، تعافي 2563 مصاباً بكوفيد-19 خلال يوم واحد، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء الذي أودى بحياة نحو 23 ألف شخص في هذا البلد.

وقال قائد الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إنه تم تسجيل «الرقم الأعلى لحالات الشفاء منذ بداية الأزمة»، لكن ذلك جاء بالتوازي مع إحصاء 575 وفاة خلال 24 ساعة مقابل 525 يوم أمس الخميس بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

وبهذه الأعداد من الوفيات والإصابات، يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى الاثني عشر يوما الماضية.

والأعداد أقل، بدرجة كبيرة، من مستويات الذروة المسجلة في أوائل مارس. لكن اتجاه التراجع لم يتقدم كما كان مأمولا على نطاق واسع في الدولة التي تشهد إغلاقا منذ قرابة ستة أسابيع.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن عدد المتوفين في البلاد، منذ ظهور المرض في 21 فبراير الماضي، ارتفع إلى 22745 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 172434 وهو الثالث عالميا بعد الولاياات المتحدة وإسبانيا.

وبلغ عدد المرضي، الذين يعالجون في غرف الرعاية الفائقة اليوم، 2812 مقابل 2936 أمس الخميس مسجلا انخفاضا مستمرا لليوم الرابع عشر على التوالي.

وانخفضت الإصابات في عدة مناطق، من بينها تورينو وروما ونابولي.

وحققت إيطاليا رقماً قياسياً آخر، حيث أجرت الأجهزة الصحية أكثر من 65 ألف فحص خلال يوم. وتبين إصابة 5 بالمئة من المفحوصين، وهو ما يمثل «مؤشراً على فعالية التدابير المتخذة في ما يخص الحجر لاحتواء العدوى»، وفق ما أفاد بوريلي.

وأضاف المسؤول، خلال مؤتمر صحفي، «يوم 3 أبريل، كان يوجد 4068 مريضاً في العناية المركزة، اليوم يزيد الرقم قليلاً عن 2800».

وأشار قائد الدفاع المدني إلى أن المؤتمرات الصحفية، التي كانت تعقد بصفة يومية منذ بداية الأزمة، ستنعقد مستقبلاً يومي الاثنين والخميس فقط.

وكشف المعهد الأعلى للصحة، اليوم الجمعة، أن 10 بالمئة من المصابين في إيطاليا ينتمون إلى الطواقم الطبية، وأن ثلثيهم من النساء.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان أمس الخميس، إن الوباء قتل 125 طبيباً في البلاد.