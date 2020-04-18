فرنسا تسجل 761 وفاة جديدة بـ«كورونا»

أعلن المدير العام لهيئة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم الجمعة، تسجيل 761 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاءت حصيلة وفيات الجمعة أكثر قليلاً من الحصيلة المسجلة أمس الخميس، والتي بلغت 753 وفاة.

وأضاف سالومون أن عدد الأشخاص المتوفين جراء الإصابة بالفيروس بلغ 18681 مع احتساب الوفيات في دور رعاية المسنين، وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية.

ولليوم الثالث على التوالي، انخفض عدد المصابين في المستشفيات بـ115. كما قل عدد الخاضعين إلى العناية الفائقة متراجعاً بـ 221 حالة.

وأشار سلومون إلى أنّه «انخفاض بطيء ولكنه منتظم».

وقال إنه بتطبيق تدابير الحجر المنزلي «تمكنا من كبح هذا الوباء بشدة»، مؤكدا أن «الفرنسيين حدّوا بشكل كبير الموجة الأولى، يجب أن يعوا ذلك».

وباتت فرنسا رابع بلد من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

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