السعودية تمنع التجوال والدخول والخروج من وإلى محافظتين لمنع تفشي كورونا

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية منع التجوال على مدار 24 ساعة يومياً في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن قرار المنع لا يشمل منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع. كما يسمح، في أضيق نطاق، للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً.

ولفت المصدر إلى أن التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية، خلال هذه الفترة، يقتصر على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى. كما يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحال بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحال الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وأوضح أن هذه الإجراءات اتخذت في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، مشيراً إلى وجود لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.