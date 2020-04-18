نقط سوداء.. وفاة 7 آلاف مسنّ أمريكي بكورونا في دور الرعاية بالولايات المتحدة

توفي سبعة آلاف شخص على الأقل، في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، طبقًا لتقرير صادر عن صحيفة “نيويورك تايمز”.

وذكرت الصحيفة أن الفيروس انتشر في أكثر من 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى.

وأضاف التقرير، أن منشآت الرعاية تعد الأكثر تضررًا بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش كثير من الأشخاص، على مقربة من بعضهم البعض.

وكانت السلطات الأمريكية، قد أصدرت في مارس الماضي، إجراءات إرشادية جديدة لأكثر من 15 ألف من دور الرعاية في مختلف أنحاء البلاد.

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وشملت الإجراءات، فرض قيود على غرف الطعام وإلغاء التجمعات الاجتماعية، ومطالبة الموظفين بفحص الأشخاص الذين يدخلون دور الرعاية، لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالحمى، طبقًا لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه لم يتم تطبيق القيود، وحتى إذا تم تطبيقها، ربما يجلب العمال المعنيون برعاية المسنين بدون قصد الفيروس لدور الرعاية.

وفي عديد من الدول الأوروبية، كانت هناك أيضًا تقارير بشأن أعداد كبيرة من الوفيات المتعلقة بكورونا، في دور رعاية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 700 ألف حالة إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقًا لأحدث أرقام صادرة عن جامعة جونز هوبكنز، مساء أمس الجمعة.