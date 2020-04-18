يوفنتوس يخطط لتوجيه صفعة جديدة لنابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس يخطط لتوجيه صفعة جديدة لنظيره نابولي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما جلب الأول غونزالو هيغوين وماوريسيو ساري من فريق الجنوب، خلال السنوات الماضية.
ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البولندي أركاديوس ميليك، مهاجم نابولي، لدعم الخط الأمامي للسيدة العجوز في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يضع ميليك كصفقة احتياطية، في حالة فشل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان، والبرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.
وأوضحت الصحيفة أن ما يدعم صفقة ميليك هو علاقته الجيدة مع ساري، بالإضافة إلى امتلاكه خبرات ممتازة، ونيته عدم التجديد مع نابولي.
وينتهي عقد ميليك مع نابولي في يونيو/حزيران 2021، لذلك قد يضطر البارتينوبي لبيع المهاجم البولندي في الصيف، خوفًا من رحيله مجانًا الموسم المقبل.
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